Политика украинского правительства по увеличению налогового давления на бизнес на фоне энергетического кризиса приведет к экономическому коллапсу Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в ходе пленарного заседания.

«Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить... эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства», — заявил Разумков.

По его мнению, украинское правительство своими действиями усугубляет финансовые проблемы страны, при этом не принимая достаточных мер для восстановления разрушенной инфраструктуры и решения проблем в энергетической сфере.

«Сегодня в этом зале прикладывается масса усилий, чтобы время краха пришло», — подытожил украинский депутат.

В начале февраля минфин Украины сообщил, что госдолг страны по итогам 2025 года достиг уровня в 98,4% от прогнозируемого валового внутреннего продукта страны. В абсолютном выражении общая сумма долговых обязательств Киева составила 9,042 трлн гривен, что эквивалентно $213,3 млрд.

Ранее сообщалось, что экономика стала одной из главных тем переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.