Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Раде сравнили экономику Украины с подыхающей коровой

Депутат Рады Разумков дал пессимистичный прогноз по экономике Украины
РИА «Новости»

Политика украинского правительства по увеличению налогового давления на бизнес на фоне энергетического кризиса приведет к экономическому коллапсу Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в ходе пленарного заседания.

«Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить... эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства», — заявил Разумков.

По его мнению, украинское правительство своими действиями усугубляет финансовые проблемы страны, при этом не принимая достаточных мер для восстановления разрушенной инфраструктуры и решения проблем в энергетической сфере.

«Сегодня в этом зале прикладывается масса усилий, чтобы время краха пришло», — подытожил украинский депутат.

В начале февраля минфин Украины сообщил, что госдолг страны по итогам 2025 года достиг уровня в 98,4% от прогнозируемого валового внутреннего продукта страны. В абсолютном выражении общая сумма долговых обязательств Киева составила 9,042 трлн гривен, что эквивалентно $213,3 млрд.

Ранее сообщалось, что экономика стала одной из главных тем переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!