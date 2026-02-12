Размер шрифта
Российский дипломат высказался о европейских русофобах и судьбе Украины

Полянский: русофобам из ЕС все равно на судьбу Украины после конфликта
MFA Russia/Global Look Press

Европейские русофобы все равно, что станет с Украиной после конфликта. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.

«Хотят ли украинцы воевать или нет, европейских русофобов не интересует – Украиной уже пожертвовали, и что с ней станет по итогам конфликта, им абсолютно все равно», — заявил дипломат а ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ.

10 февраля российский посол по особым поручениям Константин Долгов предупредил Украину, что она может столкнуться с территориальными претензиями со стороны таких европейских государств, как Польша и Венгрия, если продолжит воевать с РФ «до последнего украинца» и будет игнорировать возможность мирного решения конфликта.

2 февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил

, что сегодня именно европейцы полностью обеспечивают международную помощь Украине.

Ранее в Совфеде рассказали о последствиях одержимости Украиной для Европы.
 
