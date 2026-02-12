Размер шрифта
Политика

Си Цзиньпин заявил, что армия КНР достигла успехов в «политической чистке»

BBC: Си Цзиньпин публично высказался о чистках в китайской армии
Shen Hong/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин, обращаясь к военнослужащим, охарактеризовал минувший год как «необыкновенный и выдающийся». Он подчеркнул, что армия достигла «значительных успехов в политической чистке и эффективно противостояла различным угрозам и вызовам», сообщает «Би-би-си».

Эти слова, по мнению аналитиков, косвенно указывают на недавние масштабные чистки в рядах вооруженных сил, хотя обычно подобные темы не поднимаются публично китайским лидером.

Си Цзиньпин также отметил, что армия «прошла через революционное испытание в борьбе с коррупцией», подтверждая свою боеготовность, преданность партии и надежность. Последний раз он упоминал антикоррупционную кампанию в армии в своем ежегодном обращении к военным в 2022 году.

В январе власти КНР начали антикоррупционное расследование против заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) Чжан Юся. Также обвинения в «серьезных нарушениях дисциплины и закона» предъявлены начальнику Объединенного штаба ЦВС генералу Лю Чжэньли.

Ранее политолог Котков заявил, что руководство КНР избавляется от некомпетентных военных, посмотрев на Россию и СВО.
 
