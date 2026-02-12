Военный эксперт ответил на вопрос о «новом роде войск» Украины

Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о новом роде войск на Украине из-за проблем с противовоздушной обороной (ПВО) имеет скорее политический подтекст, потому что с точки зрения защиты критических объектов сложно что-то новое придумать, кроме зенитно-ракетных частей и систем ПВО. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Ничего нового, кроме зенитно-ракетных частей и средств противоракетной обороны придумать здесь нельзя, потому что только это может перехватывать (ракеты. — «Газета.Ru»). Все эти средства ПВО, которые им поставляют на Западе, они не способны бороться с ракетами наших «Искандеров», они не способны бороться с нашими «Калибрами», они не способны бороться с «Кинжалами» или Х-101, которыми наносят удары наши», — напомнил он.

По словам Литовкина, заявление Сырского о новом роде войск вызывает сомнения, оно имеет скорее политические цели.

«Это попытка вбросить что-то обнадеживающее украинскому населению, сказать, что вот мы вчера промахнулись, а сегодня мы будем стойко защищать, оборонять. Просто что-то они должны говорить», — считает эксперт.

12 февраля Сырский объявил о перезагрузке системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины на фоне массированных атак России по объектам энергетики. По словам Сырского, в стране планируется создать отдельный род войск, который сконцентрируется на защите критически важных объектов.

Ранее Сырский анонсировал новые наступления ВСУ в 2026 году.