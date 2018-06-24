Летевший из России в Турцию самолет экстренно сел из-за отказа двигателя

Самолет, летевший из Новосибирска в турецкую Анталью, экстренно сел в казахстанском городе Атырау из-за отказа двигателя. Об этом сообщил комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Инцидент произошел утром 24 июня. Речь идет о судне Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, на борту которого находились около 200 человек.

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«Экипаж принял решение на аварийную посадку в аэропорту Атырау. В 10.20 благополучно совершена посадка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе экстренно сел летевший в Барселону самолет.