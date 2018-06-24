Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы.

«Всех выпускников – с праздником!», — написал Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, впереди у выпускников «взрослая жизнь, новые победы и свершения».

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Он также пожелал выпускникам «успехов и достижения намеченных целей».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы в школе и пожелал им не ограничиваться лайками в соцсетях, а дерзать и действовать ради будущего прорыва.

Путин подчеркнул, что убежден в том, что молодое поколение способно осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины.