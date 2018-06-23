В Одессе экстренно сел летевший в Барселону самолет

В аэропорту Одессы совершил экстренную посадку чартерный самолет украинского авиаперевозчика Yanair, который выполнял рейс в Барселону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представителя авиакомпании.

«Самолет должен был вылетать из Одессы. Он взлетел, но вернулся обратно. На борту находились около 100 пассажиров», — говорится в сообщении.

Реклама

В авиакомпании не назвали причин экстренной посадки самолета.

Ранее двухместный спортивно-тренировочный самолет Як-52 совершил жесткую посадку на аэродроме в литовском Каунасе.

В самолете находилось два человека. Во время инцидента пострадала пилот Рита Эриксонене, которая управляла самолетом.