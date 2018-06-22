В Германии откроют памятник погибшим советским пленным

На главном кладбище Франкфурта-на-Майне откроют памятник гражданам СССР, погибшим в фашистском плену и на принудительных работах, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что памятник в форме креста установлен на месте гибели более 600 советских пленных, из которых более 80 являются детьми. Проект мемориала в форме креста подготовили архитекторы из Санкт-Петербурга.

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По словам руководителя группы по сотрудничеству Совфеда с бундесратом Валерия Пономарева, с просьбой о помощи в установке мемориала к нему обратился настоятель местной православной общины. Также в архиве Франкфурта-на-Майне работали волонтеры, которые подготовили уточненный список граждан СССР, похороненных на главном кладбище города.

Как отметил генконсул России во Франкфурте-на-Майне Александр Булай, у мемориальных досок в День Победы и в прошлом ежегодно возлагали цветы, но памятника до этого не было.

Ранее сообщалось, что посол России в США возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы».