В МИД Румынии попросили Россию объяснить арест Карины Цуркан

Румынское внешнеполитическое ведомство обратилось в посольство России в Бухаресте и запросило подробности о причинах задержания на российской территории члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, передает РИА «Новости».

Отмечается, что имеющую румынской гражданства Цуркан обвиняют в шпионаже в пользу Бухареста.

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«Министерство иностранных дел официально запросило у посольства Российской Федерации в Бухаресте дополнительные детали и разъяснения по указанному случаю», — говорится в заявлении МИД Румынии.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан, она подозревается в шпионаже.