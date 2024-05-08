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В ДНР заявили об отсутствия обороны у ВСУ

ТАСС: ВСУ потеряли сотни человек у Новопокровского из-за отсутствия обороны

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Thomas Peter/Reuters

Украинские войска потеряли несколько сотен человек личного состава из-за отсутствия оборонительных сооружений в районе села Новопокровского под Авдеевкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).

«У Новопокровского для противника ситуация сложилась не очень хорошая. Они, вероятно, не успели выстроить оборону в районе Новопокровского и несут там очень большие потери», — рассказали в силовых структурах.

Там также уточнили, что любая активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта пресекается точными комбинированными ударами.

До этого сообщалось, что Украина перебросила в подконтрольные части ДНР резервные подразделения, состоящие из недавно мобилизованных военных.

6 мая в силовых структурах ДНР сообщали, что после потери поселка Очеретино, который был для ВСУ важным узлом по доставке военной техники и боеприпасов на Донецкое направление, украинская армия вынуждена выстраивать новые логистические маршруты.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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Операция на Украине
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