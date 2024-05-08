В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области был введен режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Глава области призвал следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.

В конце апреля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в период майских праздников «однозначно будут провокации» со стороны ВСУ в ряде прифронтовых населенных пунктов РФ, однако российские войска к этому готовы.

Также в апреле Артамонов сообщал об обнаружении обломков метеозонда в Усманском районе Липецкой области. Губернатор напомнил жителям, что при обнаружении упавшего летательного аппарата или его фрагментов не стоит к нему подходить и трогать обломки. Нельзя записывать фото и видео, нужно лишь позвонить в 112 и сообщить о находке, объяснил он.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.