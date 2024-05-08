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Тинькофф банк проиграл клиенту в Верховном суде

Тинькофф Банк проиграл спор со своим клиентом в Верховном суде

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Depositphotos

Тинькофф Банк проиграл в Верховном суде спор со своим клиентом, который в 2022 году заработал десятки тысяч евро на ошибке кредитной организации в курсах валют. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Пользователь банка Илья Филимонов два года назад заработал €68 тысяч на обмене валют на фоне колебаний курса рубля после начала СВО. Всего он совершил 96 операций по конвертации.

Обнаружив это, банк заблокировал счет россиянина и списал полученную им прибыль. Такое решение в Тинькофф оправдали тем, что клиент заработал на «конвертации валюты по некорректному курсу».

Филимонов подал иск к Тинькофф. Вначале он проиграл дело в первой инстанции, затем его апелляционная и кассационная жалобы были отклонены. По мнению судов, «многократные однотипные операции» говорили о «желании воспользоваться ошибкой банка».

Наконец, Филимонов обратился в ВС. В результате гражданская коллегия пришла к выводу, что действия россиянина не могут быть расценены как злоупотребление, и что его заработок не является «незаконным обогащением», поскольку установленные котировки были доступны всем клиентам Тинькофф Банка и в те даты было невозможно приобрести валюту по другому курсу.

Верховный суд также отметил, что Тинькофф не имел законных оснований для блокировки счета Филимонова и списания с него денежных средств. Кроме того, в деле отсутствовали доказательства технического сбоя на площадке.

Это решение ВС создает прецедент и для других споров, отмечают эксперты. Филимонов был не единственным клиентом Тинькофф, у которого банк незаконно списал полученную на валютных конвертациях прибыль.

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