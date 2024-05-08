«Традиции женщины в футболе нет»: Тарасова оценила скандал с тренером «Енисея»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила скандал, который произошел из-за того, что главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов критично высказался о работе арбитра Веры Опейкиной. Ее слова приводит Sport24.

«Про любовь и ненависть я знаю, а про сексизм — нет. Есть традиции, и их не надо нарушать. Такого, чтобы женщина судила матчи мужских команд, тоже никогда не было. А эта судья когда-нибудь играла в футбольной команде? Традиционно же это не так. Считаю, в мире возможно все, но я бы поддерживала традицию. Традиции женщины в футболе нет», — сказала Тарасова.

Тихонов ранее заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок в матче «Енисея» против «СКА-Хабаровск» и ее нужно отправить в Махачкалу. За эту фразу изначально Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал специалиста пятиматчевой дисквалификацией (две игры условно).

7 мая Тихонову смягчили его наказание. Теперь дисквалификация распространяется лишь на один поединок, который специалист уже пропустил, еще четыре игры условно. Таким образом, в матче 24-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» 8 мая Тихонов сможет руководить командой с бровки.

После 30 туров «Енисей», набрав 41 очко, делит девятое место в турнирной таблице с «СКА-Хабаровск» и ярославским «Шинником». Лидируют в Первой лиге «Химки» (57 очка). На два очка меньше у идущего вторым махачкалинского «Динамо». Тройку лидеров замыкает тольяттинский «Акрон» (50 очков, матч в запасе).

Ранее тренер «Енисея» кратко описал эмоции от смягчения наказания за критику женщины-арбитра.