Москвича, который читал молитвы и приставал к прохожим, задержали на Красной площади

В Москве задержали мужчину, который приставал к прохожим на Красной площади. Об этом сообщается в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Неадекватный мужчина был замечен накануне вечером в самом центре столицы. Он громко читал молитвы и обращался со странными просьбами к прохожим. Так как несколькими часами ранее завершилась инаугурация президента России, полицейские решили, что мужчина устроил политическую акцию и задержали его.

Акционистом оказался биржевой брокер, который, по словам его беременной жены, не спал более четырех дней. Женщина рассказала, что пыталась удержать мужа, который после 40 минут долгожданного сна резко проснулся и выбежал на улицу. В итоге из полицейского участка его увезли в психиатрическую больницу. Врачи установили, что причиной странного поведения москвича стал галлюцинаторно-параноидальный синдром, пациента оставили на дообследование.

Ранее на Красной площади задержали казака, который танцевал там с саблями под песни Олега Газманова.