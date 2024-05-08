Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии пожаловалась на учителей, продолжающих «нелегально» преподавать на русском

Baltnews: в Эстонии учителя продолжают преподавать на русском нелегально

close
100%
Depositphotos

В министерстве образования Эстонии рассказали, что учителя в школах продолжают нелегально преподавать на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

По информации ведомства, русскоязычные учителя не торопятся сдавать экзамен по эстонскому языку. Отмечается, что в марте экзамен на знание госязыка сдавали всего 46 учителей.

Министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что ее это «несколько разочаровало».

В декабре 2022 года парламент Эстонии большинством голосов утвердил закон, устанавливающий порядок перевода всей системы образования в стране на эстонский язык.

С 2024 года от педагогов требуют владение эстонским на уровне С1 (пятая из шести ступеней оценки знания государственного языка). Тогда же школы смогут проводить обучение на иностранном языке лишь по особому разрешению правительства.

6 мая эстонские парламентарии объявили Русскую православную церковь (РПЦ) «институтом оправдания агрессии».

Ранее в Эстонии на 9 Мая запретили собрания, шествия и связанную с РФ символику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами