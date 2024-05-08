В Эстонии пожаловалась на учителей, продолжающих «нелегально» преподавать на русском

В министерстве образования Эстонии рассказали, что учителя в школах продолжают нелегально преподавать на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

По информации ведомства, русскоязычные учителя не торопятся сдавать экзамен по эстонскому языку. Отмечается, что в марте экзамен на знание госязыка сдавали всего 46 учителей.

Министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что ее это «несколько разочаровало».

В декабре 2022 года парламент Эстонии большинством голосов утвердил закон, устанавливающий порядок перевода всей системы образования в стране на эстонский язык.

С 2024 года от педагогов требуют владение эстонским на уровне С1 (пятая из шести ступеней оценки знания государственного языка). Тогда же школы смогут проводить обучение на иностранном языке лишь по особому разрешению правительства.

6 мая эстонские парламентарии объявили Русскую православную церковь (РПЦ) «институтом оправдания агрессии».

Ранее в Эстонии на 9 Мая запретили собрания, шествия и связанную с РФ символику.