Москалькова: Сенцов дважды в день получает доппитание через капельницу

Отбывающий наказание в России украинский режиссер Олег Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе, передает РИА «Новости» заявление уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

«Я со своей стороны установила ежедневный контроль за его состоянием здоровья, каждый день мне уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого округа докладывает о его состоянии. Он получает два раза в день дополнительное питание через капельницу со всеми витаминами, в весе он не теряет — набрал, у него нет проблем с зубами — то, что говорили, что якобы есть», — сказала Москалькова.

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Она уточнила, что местный омбудсмен за последний месяц три раза посетила Сенцова в камере. Она также намерена обратиться к руководству ФСИН с просьбой допустить к Сенцову тех врачей, которых выберут его адвокат или родственники.

Ранее в Кремле объяснили отсутствие изменений в ситуации с Сенцовым.