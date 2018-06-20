Родившийся в парижской электричке мальчик будет ездить бесплатно до 25 лет

В Париже мальчику, родившемуся 18 июня в пригородной электричке, городская транспортная компания подарила право на бесплатный проезд, пока ему не исполнится 25 лет. Об этом сообщает «Би-би-си».

Сначала компания RER A сообщила в твиттере, что на одной из центральных станций Парижа пассажиру стало плохо. Позднее они написали, что движение на линии RER A нарушено из-за «неожиданного рождения ребенка в поезде».

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Роды помогали принимать как некоторые пассажиры электрички, так и сотрудники «скорой помощи» и железнодорожники. Движение в обе стороны пришлось временно остановить.

Позднее компания поздравила маму и малыша и подарила мальчику право на бесплатный проезд во всех поездах RATP (Автономного Оператора Парижского Транспорта), пока мальчику не исполнится 25 лет.

Сообщается, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что пассажирка в поезде Киев-Мариуполь родила девочку.