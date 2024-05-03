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В конгрессе США раскрыли, кто на самом деле контролирует Зеленского

Конгрессвумен Спартц: Зеленского контролируют жулики в его окружении

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что Владимира Зеленского контролируют «жулики и сомнительные личности», которые находятся в окружении главы государства. Ее слова приводит Daily Caller.

«Он [Зеленский] легко начинает паниковать, и его контролируют жулики и сомнительные личности вокруг него... [Зеленского] пугают военные или любые сильные индивиды», — заявила Спартц.

По ее словам, президент Украины видит во многих «героических людях» политических противников, в связи с чем старается их уничтожить.

С ее точки зрения, Зеленский принял ряд неверных военных решений на основе «театральных представлений», а не из стратегических соображений.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что с падением своего рейтинга президент Украины Владимир Зеленский будет больше использовать силовое принуждение в управлении страной.

Ранее на Украине обвинили Зеленского в неудачах ВСУ.

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