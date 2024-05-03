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Шойгу рассказал, какую площадь ВС РФ взяли под контроль с начала года

Шойгу: ВС России с начала года освободили 547 квадратных километров в зоне СВО

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Дмитрий Харичков/РИА Новости

С начала года ВС РФ взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, слова которого передает РИА Новости.

Он добавил, что за последние две недели ВС РФ освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи.

Днем 3 мая Сергей Шойгу заявил, что общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за 2024 год превысили 111 тыс. человек.

В этот же день министр обороны сказал, что Вооруженные силы Украины в апреле каждые сутки теряли по тысячи человек.

Он также отметил, что чтобы поддерживать необходимый темп наступления российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нужно увеличивать объемы и качество поставляемых вооружений

Ранее в США заявили, что ВСУ теряют территории, надеясь на помощь Запада.

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Операция на Украине
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