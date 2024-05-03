В Латвии арестовали мужчину за цветы на месте снесенного памятника

В Латвии арестовали мужчину, который возлагал цветы на месте снесенного памятника «Алеша». Об этом сообщил Baltnews.

По данным издания, полиция города Резекне задержала мужчину, который трижды с 15 марта по 14 апреля возлагал красные и белые гвоздики к месту, где стоял памятник.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «оправдание военных преступлений». Ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

«Алешу» снесли 9 ноября 2022 года. После этого мэр города Александр Барташевич записал видеообращение, где раскритиковал решение властей Латвии снести памятники советским солдатам. В итоге Служба госбезопасности Латвии вызвала мэра Резекне на ковер, однако выяснилось, что Барташевич был в больнице.

В апреле 2024 года в столице Болгарии Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии. Работы начались еще 12 декабря 2023 года по решению местных властей, ссылавшихся на аварийное состояние памятника. С постамента были удалены все скульптурные фигуры. Но спустя неделю суд по ходатайству партии «Возрождение» приостановил все работы. Затем Высший административный суд страны признал недействительным решение нижестоящего суда.

Ранее посол РФ рассказала об отношении к советским памятникам в Болгарии.