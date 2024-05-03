Премьер Грузии прокомментировал отношения Тбилиси и Вашингтона

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил советнику Госдепартамента США Дереку Шолле, что Тбилиси и Вашингтону потребуется приложить усилие, чтобы перезагрузить отношения на фоне разногласий, вызванных законопроектом об иноагентах. Об этом Кобахидзе написал в соцсети X.

«Я пояснил господину Шолле, что потребуется особое усилие, чтобы перезапустить отношения на таком фоне, что невозможно без справедливого и честного подхода», — говорится в публикации главы грузинского правительства.

До этого посольство США в Грузии заявило, что заявления властей Грузии об угрозе, исходящей от Запада, подрывают многолетние отношения между Вашингтоном и Тбилиси.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. За проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня. Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее грузинские протестующие провалили несколько попыток поджечь флаг РФ.