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В Пентагоне заявили о наличии достаточного количества ракет ATACMS для нужд США и Украины

Politico: у Пентагона достаточно ракет ATACMS для нужд США и отправки на Украину

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Defense Ministry/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки располагают достаточным количеством ракет ATACMS, чтобы их хватило для нужд американской армии и Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш. Об этом пишет газета Politico.

«Значительное количество ракет, которые были заказаны несколько лет назад… теперь поступают как раз в нужное время, чтобы иметь возможность поддержать Украину, как мы это делаем, без урона боеготовности», — сообщил Буш.

Он отметил, что США получают ежемесячно десятки дополнительных ракет ATACMS, и такая тенденция будет продолжаться до конца 2024 года. По его словам, с конвейеров американских оборонных предприятий выходит «много ATACMS».

В конце апреля американские СМИ сообщили, что Вашингтон передал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Публично об этом не заявляли, чтобы использовать эффект неожиданности. В Госдепе подтвердили, что ATACMS поставили Киеву по прямому указанию президента США Джо Байдена, сделанному в феврале. В России уверены, что новые дотации и оружие от США не помогут Украине кардинально повлиять на ход боевых действий.

Ранее российские силы ПВО за сутки сбили шесть американских ракет ATACMS.

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