Экс-тренер «Ростова»: Карпину стоило бросить все силы на Кубок

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о поражении желто-синих от калининградской «Балтики» в полуфинале Пути регионов Кубка России. В комментарии «Газете.Ru» он признался, что не удивлен этим результатом, отметив, что тренерскому штабу команды во главе с Валерием Карпиным стоило бросить все силы на то, чтобы постараться добиться успеха в Кубке.

«Неожиданностью это поражение не стало. Мы сейчас видим такие полярные результаты, когда лидер не выигрывает у аутсайдера. В чемпионате все борются и в нижней части таблицы, и в верхней, поэтому все смешалось.

Чем обусловлен такой результат «Ростова»? Насколько я могу судить, прежде всего, это логистические передвижения. Тяжело в таком графике переезжать. И не знаю, лучше ли было выпустить сразу основной состав — выдержала бы команда? Или так, как получилось — после замен команда получила преимущество, только не реализовала его. Мне кажется, Карпин чувствует команду и понимает, что эти игроки свежее тех, которые два дня назад провели матч. А ведь есть еще и следующий матч, не менее важный.

Но есть у меня некий осадок: возможно, все силы стоило бросить на Кубок, где можно было что-то выиграть, хотя бы был шанс. В чемпионате, откровенно говоря, едва ли он есть», — сказал Балахнин.

«Ростов» накануне уступил дома «Балтике» со счетом 0:1 и выбыл из борьбы за трофей. В Российской премьер-лиге (РПЛ) ростовчане идут на седьмом месте, набрав 40 очков и а четыре тура до конца первенства на семь баллов отставая от третьей строчки. Следующим соперником команды Валерия Карпина будет «Локомотив», встреча пройдет в воскресенье, 6 мая, в Москве.

Ранее игрок «Ростова» заявил, что его команда не опасалась «Балтики».