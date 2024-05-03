Матрешка сняла костюм и покинула «Маску»

Певица Анастасия Стоцкая сняла костюм Матрешки и покинула шоу «Маска» после разоблачения от жюри. В разговоре со «СтарХитом» артистка призналась, что ей предлагали стать Кукурузой.

«Мне предложили несколько эскизов, среди них была Кукуруза, но я подумала, что в ней надо будет люто стендапить, Кот-рокер показался мне больше мужским персонажем. Еще была Панда в розовой юбке, но, думаю, в этом образе меня бы сразу рассекретили. А увидев эскиз красавицы-Матрешки, такой фэшн-куколки сдержанной, я выбрала ее», — подчеркнула Стоцкая.

По словам певицы, выступать в костюме Матрешки было тяжело, так как у нее был минимальный обзор для глаз, а сам комбинезон к низу сужался, что затрудняло передвижение. При этом Стоцкая обрадовалась тому, что могла свободно двигать руками, благодаря чему жюри похвалили ее пластичные кисти. Исполнительница переживала, что ее быстро раскроет Филипп Киркоров, с которым они не раз вместе работали.

«Больше всего я боялась, что Филипп меня сразу же раскусит, ведь он меня очень хорошо знает, мы много лет работали вместе. И в какой-то момент мне даже показалось, что он просто делает вид, что не узнает меня», — резюмировала певица.

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