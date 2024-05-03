Песков рассказал, до каких пор будет продолжаться спецоперация на Украине

Российская Федерация будет продолжать операцию на Украине до достижения поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что его страна может отправить военных на Украину.

«Продолжаем и будем продолжать нашу спецоперацию до достижения всех поставленных целей», — заявил Песков.

Днем 3 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала года ВС РФ взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны.

В этот же день командующий Сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Александр Павлюк сказал, что украинским спецслужбам известно о планах армии России по захвату Харькова или Сум.

Ранее Шойгу рассказал о потерях ВСУ за 2024 год.