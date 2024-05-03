Фон дер Ляйен встретится с Макроном и Си Цзиньпином

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 6 мая проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила пресс-служба европейского исполнительного органа.

«Урсула фон дер Ляйен примет участие в трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Встреча пройдет в Париже.

До этого сообщалось, что Си Цзиньпин нанесет визиты в Сербию, Францию и Венгрию в период с 5 по 10 мая. Как отметили в дипломатическом ведомстве Китая, посетить страны лидера КНР пригласили президент Сербии Александр Вучич, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Венгрии Тамаш Шуйок, а также венгерский премьер Виктор Орбан.

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