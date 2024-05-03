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Клопп ответил на вопрос, останется ли Салах в «Ливерпуле»

Тренер «Ливерпуля» Клопп о будущем Салаха: это больше не моя тема для обсуждения

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Reuters

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что будущее Мохамеда Салаха в клубе больше не является его темой для разговора, передает слова специалиста журналист Джеймс Пирс в своих соцсетях.

«Это больше не моя тема для обсуждения. Не думаю, что мне следует об этом говорить, решать другим, в первую очередь Мо. Эти решения будут принимать другие люди», — сказал Клопп.

Во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) между Салахом и Клоппом произошел конфликт. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает третье место, набрав 75 очков. Лидирует в чемпионате лондонский «Арсенал», имея в активе 80 баллов. На одно очко от «Арсенала» отстает «Манчестер Сити».

Немецкий специалист работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. Он покинет команду после окончания текущего сезона.

Ранее Салах пообещал пожар, если он выскажется о конфликте с Клоппом.

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