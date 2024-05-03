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Стало известно, почему россияне не примут участия в параде спортсменов на Олимпиаде

Глава МОК Бах: Олимпийский комитет России нарушил Олимпийскую хартию

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Kenichiro Ogane/Kenichiro Ogane/AFLO/Global Look Press

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что россияне не примут участия в параде спортсменов на Играх в Париже из-за того, что Олимпийский комитет России (ОКР) нарушил Олимпийскую хартию, передает RAC1.

«Это следствие нарушения Олимпийской хартии ОКР, которая посредством референдума присоединила Крым. Мы должны были приостановить его членство. Но мы разрешили россиянам соревноваться индивидуально», — сказал Бах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Франция отклонила заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпиаду.

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