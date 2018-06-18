Frontex: число нелегальных мигрантов в ЕС снизилось почти наполовину

Frontex, агентство Европейского союза (ЕС) по безопасности внешних границ, сообщает о снижении на 46% нелегальных пересечений границы со странами Европы. Об этом сообщается в отчете агентства, опубликованном на сайте агентства.

По данным агентства, в мае нынешнего года на основных миграционных маршрутах ЕС было установлено около 12 тыс. 100 незаконных пересечений границы. Данный показатель на 56% ниже, чем в этом же месяце прошлого года.

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«За первые пять месяцев 2018 года общее число нелегальных пересечений границы сократилось на 46% по сравнению с прошлым годом, примерно до 43 тыс. 200 человек, главным образом из-за более низкого миграционного давления на средиземноморский маршрут», — отмечается на сайте.

По информации Frontex, число мигрантов, которые прибыли в Италию по средиземноморскому маршруту в мае, сократилось приблизительно до 4,1 тыс. Это на 82% меньше, чем в мае прошлого года.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла выдвинутый по проблеме беженцев ультиматум.