В ФРГ проверяют информацию о шпионаже немецкой разведки в Австрии

Комитет бундестага по контролю за разведывательными службами (PKG) проверит информацию о том, что немецкая разведка шпионила за Австрией. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, комитет намерен проверить являются ли данные обвинения новыми или они относятся к информации появившейся в 2015 году.

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Ранее австрийский журнал Profil со ссылкой на источник сообщил, что немецкая разведка с 1999 по 2006 год систематически собирала данные о правительстве Австрии.

Как отмечалось, в частности, разведка ФРГ наблюдала за канцлером Австрии и главами МИД и минобороны страны.