В Афганистане в результате взрыва погибли 20 человек

В Афганистане во время встречи представителей правоохранительных органов страны и членов группировки «Талибан» произошел взрыв, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в городе Нангархар. По данным правоохранительных органов, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

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В результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Афганистана Ваис Ахмад Бармак встретился с представителями группировки «Талибан» в Кабуле. Встреча прошла на фоне продолжающегося перемирия, объявленного в честь праздника Ураза-Байрам.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.