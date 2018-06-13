На салатовой ветке метро застрял поезд

В московском метро в перегоне между станциями Сретенский бульвар и Чкаловская Люблинско-Дмитровской линии остановился поезд. Об этом «Газете.Ru» сообщил очевидец.

По словам очевидцев, в вагоне пахнет дымом.

Московский метрополитен на странице в твиттере сообщил, что интервал увеличены «по техническим причинам».

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«Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии по техническим причинам», — говорится в сообщении.

Точные причины произошедшего пока неизвестны.