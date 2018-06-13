Мужчину сняли с кондиционера на 7 этаже в Люблино

Сотрудники МЧС спасли мужчину, сидевшего на кондиционере, установленного на 7 этаже жилого дома в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник экстренных службах.

Инцидент произошел в столичном районе Люблино.

В экстренных службах рассказали, что им поступило сообщение о сидящем на кондиционере на стене дома мужчине. Прибывшие на место спасатели сняли его с помощью альпинистского снаряжения.

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Спасенного мужчину в настоящее время осматривают врачи «скорой помощи».

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