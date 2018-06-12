Задержан владелец лодочной станции после ЧП с баржей и катамараном

Следователи задержали владельца лодочной станции, где выходил на Волгу катамаран, при столкновении которого с баржей погибли 11 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СК.

«В настоящее время следователями задержан владелец лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО «Пристань» не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волга», — говорится в сообщении.

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Ранее эксперты завершили опознание 11 погибших при столкновении катамарана с сухогрузом в Волгограде.

Также в ходе следственных действий было установлено, что владелец катамарана, в результате столкновения которого с баржей на Волге погибли 11 человек, находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения.