Затонувший на Волге катамаран подняли на сушу

Спасатели подняли на сушу катамаран, который затонул на Волге после столкновения с баржей. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Волгоградской области.

Судно было поднято с помощью автокрана. Внутри спасатели и обнаружили тело 11-й погибшей.

В МЧС сообщили, что спасательная операция завершена.

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«С пострадавшими и родственникам погибших и пострадавших продолжают работать психологи», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что число погибших в результате столкновения катамарана с баржей на Волге возросло до 11.

Также источник рассказал о владельце затонувшего на Волге катамарана.