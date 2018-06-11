На юго-востоке Москвы в жилом доме произошел взрыв газа

В жилом доме на юго-востоке Москвы произошел взрыв газа с последующим пожаром, передает РИА «Новости».

Сообщается, что были эвакуированы свыше 100 человек. источник в экстренных службах столицы.

«Взрыв произошел в квартире на пятом этаже шестиэтажного кирпичного жилого дома № 14 на улице 1-я Дубровская», — сказал источник в экстренных службах столицы.

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Отмечается, что пожар удалось локализовать на площади 40 квадратных метров.

По предварительным данным, разрушений несущих конструкций нет, повреждено остекление квартир.

Как сообщили в МЧС, при пожаре спасены два человека.