В Грузии избили российского парапланериста

В Казбегском районе Грузии местные жители избили российского парапланериста Федора Челышева, сообщает агентство «Новости-Грузия».

По данным издания, у Челышева сломан нос и повреждены ребра и внутренние органы. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту инцидента.

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В свою очередь сам Челышев рассказал РИА «Новости», что стал жертвой попытки передела бизнеса.

По его словам, хотя он работал в Гудаури официально и возил туристов, местные конкуренты якобы потребовали от него платить за право работать, а когда он отказался, избили.

Челышев уточнил, что у него была лицензия и он платил налоги в грузинский бюджет.