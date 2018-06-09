В Москве задержали мужчину, ударившего ножом 11-летнюю девочку

В Москве задержали мужчину, который накануне напал с ножом на 11-летнюю девочку, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

По данным следствия, мужчина зашел в подъезд за девочкой, которая возвращалась домой с прогулки, и ударил ее ножом в живот по неизвестным причинам.

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Отмечается, что задержанный неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений.

В настоящее время следователи работают с подозреваемым, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство).

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный напал с ножом на девочку.