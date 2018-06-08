Житель Комсомольска-на-Амуре пожаловался, что его вопрос неверно передали Путину

Житель Комсомольска-на-Амуре инженер Петр Литвинцев пожаловался, что его вопрос в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был сформулирован некорректно, передает РИА «Новости».

Волонтеры в ходе «прямой линии» задали вопрос от Литвинцева о том, что он инженер-самолетостроитель, но вынужден красить крыши.

Реклама

«Вопрос на «прямой линии» президента задали неправильно. Я не спрашивал про завод и про маляра, я спросил про ситуацию с городом. Люди уезжают, в основном образованные, порядочные, инициативные, я задал вопрос, есть ли у города реальные перспективы, какие сферы будут развиваться. Я не от своего имени задавал вопрос, а от имени многих неравнодушных людей», — сказал Литвинцев.

Он пояснил, что про себя ничего не упоминал в вопросе, а с ним связались волонтеры и просили уточнить биографию.

«Я перечислял, что и крыши крыл, и стену красил – один раз в жизни, кстати, и цемент мешал. И они потом так составили и задали вопрос, что специалист-инженер, сокращенный с завода, работает маляром. Получился эгоистический вопрос», — отметил Литвинцев.

Он рассказал, что удивлен и вовсе не рад той шумихе, которая началась после «прямой линии». По его словам, никаких претензий к заводу он не имеет. Литвинцев также сообщил, что его, как и других жителей Комсомольска-на-Амуре, волнуют также вопросы экологии, недостатка врачей, невысоких зарплат.