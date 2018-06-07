Красный крест отзывает из Йемена 71 сотрудника из соображений безопасности

Международный комитет Красного Креста (МККК) отзывает 71 своего сотрудника из Йемена из соображений безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике организации.

«В связи с серией происшествий и угроз МККК отозвал 71 сотрудника из Йемена», — говорится в заявлении.

Реклама

Там отмечается, что такие меры «нанесли ущерб гуманитарным действиям, таким как хирургические процедуры, посещение заключенных, инициативы по очистке воды и распространению пищи».

Согласно коммюнике, «МККК был представлен в Йемене с 1962 года, но сейчас наблюдаются опасные тенденции».

«Наши текущие активности были заблокированы, подвергались угрозам или становились мишенями в последние недели, и (мы) наблюдаем активную попытку инструментализации нашей организации в качестве пешки в конфликте», — заявил директор по операциям МККК Доминик Штиллхарт.

Ранее сообщалось, что хуситы выпустили ракету по правительственным войскам Йемена.