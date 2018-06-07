Россияне назвали самые значимые проблемы страны

<img src="//img.gazeta.ru/files3/112/11701112/flag-pic905-895x505-27649.jpg">

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучил проблемы, которые жителям России кажутся наиболее значимыми. Результаты опроса опубликованы на сайте организации.

Отмечается, что 28% опрошенных считают здравоохранение наиболее актуальной проблемой. Кроме того, граждан волнуют проблемы образования (23%), а также экономики (21%). При этом 15% респондентов обеспокоены вопросами социальной политики.

Реклама

«…с мая 2017 г. по май 2018 г. заметно снизилась доля респондентов, отмечающих в числе наиболее важных для страны проблему низкого уровня жизни и зарплат (с 26% до 14% соответственно)», — отмечается в результатах исследования.

Также россиян беспокоят вопросы пенсий (11%), безработицы (12%) и инфляции (3%).

Ранее россияне рассказали о главных проблемах детей.