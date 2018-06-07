ВВС США эвакуировали шестерых детей из-за извержения вулкана в Гватемале

Американские ВВС эвакуировали шестерых детей, которые получили ранения при извержении вулкана Фуэго в Гватемале, сообщает телеканал NBC.

Дети, которые получили ожоги и другие ранения, будут доставлены в детскую больницу города Галвестон в штате Техас.

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Ранее сообщалось, что число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 82.

В нескольких городах был объявлен «красный» уровень тревоги из-за извержения Фуэго. СМИ сообщали, что общее число пострадавших из-за стихийного бедствия составляет около 296 человек, еще 200 человек считаются пропавшими без вести.