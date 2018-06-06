В здании Дома педагогической книги в Москве произошел пожар

В здании Дома педагогической книги на улице Большая Дмитровка было зафиксировано возгорание кровли. Об этом сообщается на сайте столичного МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место. С кровли наблюдается серый дым. Происходит загорание обрешетника кровли на мансардном этаже. Проводится вскрытие кровли и проливка», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, пожар был локализован на площади 50 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы произошел пожар.

Как отмечалось, пожар произошел в металлическом ангаре в районе Печатники.