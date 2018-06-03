В Сан-Диего произошла стрельба на пути к «рок-н-ролльному марафону»

В США неизвестный открыл стрельбу на пути к «рок-н-ролльному марафону» в Сан-Диего, сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновника.

Уточняется, что инцидент произошел на многоуровневой парковке.

Мотивы нападавшего неизвестны. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один полицейский.

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Ранее в Берлинском кафедральном соборе произошла стрельба, огонь открыл сотрудник полиции.

В результате произошедшего пострадали два человека.

В полиции Берлина заявили, что не рассматривают инцидент со стрельбой в соборе как теракт.