В Москве в воскресенье ожидается до +26°С

В Москве в воскресенье, 3 июня, ожидается до +26°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +24 до +26°С.

Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, 6-11 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее МЧС предупредило об усилении ветра в Москве.

«Усиление ветра до 15 метров в секунду, местами кратковременный дождь. Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны», — предупредили в ведомстве.

Синоптики также сообщали, что первая ночь лета в Москве стала самой холодной за 80 лет.