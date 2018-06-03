В Москве в воскресенье ожидается до +26°С
В Москве в воскресенье, 3 июня, ожидается до +26°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +24 до +26°С.
Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, 6-11 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее МЧС предупредило об усилении ветра в Москве.
«Усиление ветра до 15 метров в секунду, местами кратковременный дождь. Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны», — предупредили в ведомстве.
Синоптики также сообщали, что первая ночь лета в Москве стала самой холодной за 80 лет.