Министр спорта заявил о подготовке иска в CAS о допуске сборной России по хоккею

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу допуска сборной России по хоккею на международные турниры. Его слова приводит «Чемпионат».

«Мы с ФХОР сегодня обсудили направления, подготовку исков в CAS о вопросу полноценного восстановления наших хоккеистов на международных соревнованиях как сборной России», — сказал Дегтярев.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Российская команда также пропустила зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее Владислав Третьяк был переизбран на пост президента Федерации хоккея России.