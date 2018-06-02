СБУ пыталась завербовать журналиста, прибывшую на суд по делу Вышинского

Служба безопасности Украины пыталась завербовать корреспондента РИА «Новости» в Литве Ирину Высокович, прибывшую в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По словам Высокович, 1 июня на входе в зал заседаний суда к ней подошли неизвестные в штатском после того, как одна из женщин стала обвинять ее в работе на Первый балтийский телеканал, вещание которого Киев запретил.

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«Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение Службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже», — рассказала она.

По словам журналистки, три человека задавали ей много вопросов про работу на Первом балтийском канале, с которым женщина давно не сотрудничает.

«На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с РИА Новости. После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство «требует крови» и «раскрутки ситуации», поэтому надо подписать некоторые документы», — добавила она.

На вопрос, давили ли на нее, журналистка сказала, что «да, давили, но в мягкой форме, тихо и спокойно говорили, что могу остаться здесь, но если честно расскажу, что их интересовало, то отправлюсь домой».

После нескольких часов такой беседы, которая не была оформлена протоколом, журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости.