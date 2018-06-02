Мэрия Москвы пообещала закончить работы по благоустройству к концу лета

Московская администрация планирует завершить работы по благоустройству города, которые были намечены на 2018 год, к 25 августа, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает агентство городских новостей «Москва».

«Работы идут форсированными темпами, чтобы полностью их завершить до 25 августа, а некоторые объекты, такие как подходы к ВДНХ, площадью примерно 37 га, будут выполнены значительно раньше, примерно в середине июля», — сказал Бирюков.

Он также отметил, что на территориях, где ведутся работы «делается все», чтобы можно было провести досуг, и что все работы проводятся после детального обсуждения с жителями столицы. Он также отметил, что столичная администрация продолжает принимать предложения от москвичей.