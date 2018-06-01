МЧС вновь предупредило об усилении ветра в Москве

МЧС предупреждает об усилении ветра до 20 м/с в Москве в пятницу и субботу, 1 и 2 июня, передает РИА «Новости».

«Метеобюро города Москвы прогнозирует с 21.00 1 июня до 21.00 2 июня усиление ветра до 15 метров в секунду, местами кратковременный дождь. Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее сообщалось, что ночь на 1 июня в Москве стала самой холодной за последние 80 лет.

Также стало известно, что синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности в Москве на 1 июня. Погода представляет собой потенциальную опасность из-за вероятности заморозков.