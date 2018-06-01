Вышинского оставили под арестом

Апеляционный суд Херсонской области оставил под арестом руководителя портала РИА «Новости» — Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что данное решение не подлежит обжалованию.

«Коллегия судей постановила апелляционную жалобу защитников оставить без удовлетворения», — заявил председательствующий судья.

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Ранее в ходе судебного заседания Вышинский обратился к президенту Украины Петру Порошенко и заявил о желании выйти из украинского гражданства. Он также обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой принять меры для его освобождения.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая. Ему были предъявлены обвинения в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР.